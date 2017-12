Remy Tarnadi wordt benoemd tot nieuwe dc Coronie

Oud DNA lid, Remy Tarnadi, wordt later vandaag benoemd en geïnstalleerd als district commissaris voor Coronie. De 47 jarige ex volksvertegenwoordiger die 15 jaar lang zitting had in het hoogste college, neemt over van Mike Nerkust commissaris van Paramaribo Noord-Oost, die enkele maanden was belast met de waarneming in het cocos district.

Tarnadi werd al in 2016 in beeld gebracht voor de vacante dc post in Coronie. De plechtigheden rond de benoeming van Tarnadi volgen midden op de dag op het presidentieel paleis, zegt R.O minister Edgar Dikan aan Radio10.

U hoorde Edgar Dikan, minister van Regionale Ontwikkeling over de benoeming van Remy Tarnadi tot districts commissaris voor Coronie. Verwachtbaar is dat Joan Wielzen, namens de NDP, de open gevallen plek van Tarnadi in het parlement invult.

De kersverse burger vader zal zich verder inzetten voor het wel en wee van Coroni met name de ontwikkeling van de agrarsiche industrie, bevolkings visserij, meer educatie mogelijkheden voor jongeren van het district, als ook een duurzame aanpak van de Coronie dijk.