Relatie VS – Rusland verder onder druk na Amerikaanse raketaanval Syrië

De relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland is vrijdag verder onder druk komen te staan na de raketaanval die Amerika heeft uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis. President Vladimir Poetin zegt dit te betreuren. Rusland, een trouw bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad, heeft de aanval fel veroordeeld en maakt de vergelijking met de inval in Irak in 2003. “Alleen toen werd er tenminste nog geprobeerd bewijs aan te voeren (dat Irak massavernietigingswapens zou hebben ontwikkeld, wat de inval zou moeten verantwoorden, red)”, laat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov in een reactie weten. Rusland zal Washington eisen de aanval te verantwoorden.

“Ik hoop dat deze actie niet zal leiden tot onherstelbare schade (aan de relatie tussen de Russen en de VS, red.)”, aldus Lavrov. Volgens een woordvoerder van het Kremlin is de raketaanval uitgevoerd in het belang van Islamitische Staat en andere terroristische organisaties. Naar aanleiding van de aanval heeft Rusland de overeenkomst met de VS, die moet voorkomen dat er ongelukken gebeuren in het luchtruim boven Syrië, opgeschort. Volgens het Kremlin is de kans dat er nu botsingen tussen Russische en Amerikaanse toestellen plaatsvinden, aanzienlijk groter. De Russische president Vladimir Poetin zal later op de dag bijeenkomen met zijn veiligheidsdiensten.