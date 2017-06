Rehabilitatie Oranjetuin ondervindt oponthoud door regen

Er blijven vragen rijzen over de rehabilitatie van de Oranjetuin. Al een poos zijn de werkzaamheden gestopt. Criticasters zeggen dat dat is, omdat het geld voor het project al op zou zijn. In reactie zegt de Commissie Rehabilitatie Oranjetuin via een persbericht dat niets minder waar is. Door de regen van de afgelopen tijd konden het onderhoud niet worden opgepakt. Het terrein wordt desondanks regelmatig geïnspecteerd. Zo gauw het weer het toelaat zal het werk aan de Oranjetuin weer worden opgepakt. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft zijn goedkeuring al gegeven aan de instelling van een Beheersraad. Die wordt de komende week ingesteld. Daarnaast zal de Oranjetuin een bestemmingsplan krijgen.