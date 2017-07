Bondsvoorzitter Valies hekelt uitstel

De regering vraagt de BvL en ALS weer om een nadere toelichting. In een brief zegt vicepresident Ashwin Adhin dat de overheid meer wil weten over de knelpunten waarmee de onderwijsbonden zitten. Bondsvoorzitter Wilgo Valies hekelt deze trage houding. Het belang van zijn leden wordt op de langebaan geschoven en die zullen het niet blijven pikken zegt Valies.