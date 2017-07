Regering niet bereid Nederlandse ambassadeur toe te laten

Oppositie meent: President Bouterse maakt persoonlijk problemen met Nederland algemeen belang

In De Nationale Assemblee heeft minister Yldiz Pollack-Beighle gisteren gereageerd op vragen over de intrekking van de agrément-verlening aan Anne van Leeuwen; de aangewezen Nederlandse ambassadeur voor Suriname. De informatie van de minister was oppervlakkig en gaf geen opheldering over de achtergrond van de intrekking.

Suriname ging in eerste instantie wel akkoord, totdat daags nadat van Leeuwen door de Nederlandse koning Willem-Alexander werd benoemd tot ambassadeur voor Suriname de toestemming plotseling werd ingetrokken. Behalve de vaststelling dat “Suriname het op dit moment niet toestaat” werd niet veel meer duidelijk uit de verklaring van minister Pollack-Beighle.

PL-oppositieleider Paul Somohardjo zegt dat president Desi Bouterse een verkeerd signaal de internationale gemeenschap instuurt. Volgens Somohardjo heeft de president persoonlijke problemen met Nederland en wordt de Surinaamse gemeenschap er met de haren bijgesleept. Oppositieleider Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur, die vindt dat president Desi Bouterse Suriname internationaal belachelijk maakt door plotseling te weigeren Anne van Leeuwen agrément te verlenen om hier zijn ambassadeurschap uit te oefenen