Regering en oppositie Venezuela oneens over uitslag omstreden verkiezing

De regering van Venezuela en de oppositie zijn het oneens met elkaar, over de opkomst bij de omstreden verkiezing van een nieuwe grondwetgevende vergadering die de positie van president Nicolás Maduro versterkt. Volgens de kiesraad zouden 8,1 miljoen Venezolanen hun stem hebben uitgebracht, zo wordt vandaag officieel bekend gemaakt. De oppositie, die de stemming boycotte, bestrijdt het getal en zegt dat er is gefraudeerd. Er zouden slechts zo een 2,5 miljoen mensen hun stem hebben uitgebracht, zegt de oppositie. De stembusgang verliep niet zonder incidenten, met als gevolg tien doden. Bijna twintig miljoen Venezolanen mochten zondag stemmen op kandidaten voor een raad van 545 leden die vergaande politieke hervormingen kan doorvoeren. President Nicolás Maduro wil dat die het politieke stelsel met een grondwet hervormt. Zijn doel is aan de macht blijven. Hij verloor twee jaar terug de meerderheid in het parlement.

De oppositie ziet de stembusgang als een truc om het parlement verder buiten spel te zetten. Kiezers kunnen niet voor of tegen de raad stemmen: ze kunnen alleen een stem uitbrengen op overwegend regeringsgetrouwe kandidaten. Zo staan onder meer de vrouw en zoon van president Nicolás Maduro op de kieslijst. De VN-ambassadeur van de Verenigde Staten, Nikki Haley, noemde de verkiezingen zondag op Twitter “een stap richting dictatuur” en een “schijnvertoning”. “We zullen een niet legitieme regering niet accepteren. Het Venezolaanse volk en de democratie zullen zegevieren.” De Amerikaanse overheid heeft ook het geweld tegen demonstranten veroordeeld en zegt zich te beraden op oliesancties en andere maatregelen. De Venezolaanse economie is voor 95 procent afhankelijk van de olie-export. De VS is met afstand de grootste klant.