Referendum in Venezuela om plan president Maduro

Venezuela krijgt een referendum waarbij burgers kunnen stemmen op het plan van hun president Nicolas Maduro om een nieuwe burgerraad op te zetten, die de macht krijgt de grondwet te herschrijven. Dat heeft Maduro donderdag aangekondigd. “Het is nu aan de Venezolanen om te zeggen of ze er mee eens zijn of niet”, verklaarde de president zijn beslissing op de nationale televisie. Het gaat om een consulterend referendum, wat betekent dat de volksraadpleging niet bindend is en Maduro de uitslag niet hoeft te respecteren. Maduro is al langer bezig met zijn plan om de grondwet te laten herschrijven door een speciaal daarvoor bijeengeroepen burgerraad. Volgens tegenstanders krijgt hij door die wetswijziging meer macht. Een datum voor het referendum is nog niet bekend. In juli gaan de Venezolanen wel naar de stembus om een nieuw congres te kiezen. In december volgen dan de lokale en regionale verkiezingen voor burgemeesters en gouverneurs. Die verkiezingen stonden eigenlijk al voor 2016 gepland.