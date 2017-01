Een reddingshelikopter is neergestort in het lawinegebied in de bergen van Italië. Aan boord zouden zes mensen zijn. Volgens de Italiaanse publieke omroep RAI zou de helikopter net een gewonde skiër opgepikt hebben. De helikopter vloog boven het gebied waar vorige week een hotel bedolven werd door een lawine. Hoe de helikopyer heeft kunnen neerstorten is nog niet duidelijk.