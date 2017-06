Recordaantal mensen op de vlucht in 2016

Een recordaantal mensen is vorig jaar op de vlucht geslagen voor oorlog, geweld of vervolging. In totaal gaat het om 65,6 miljoen mensen. Dat zijn er zo een driehonderdduizend meer dan een jaar eerder. De VN-vluchtelingenorganisatie UNCHR publiceert de cijfers. Met name het aantal mensen dat hun eigen land ontvlucht, is met 22,5 miljoen hoger dan ooit is waargenomen. De meeste vluchtelingen komen nog steeds uit Syrië (5,5 miljoen). Volgens de VN is inmiddels twee derde van de bevolking (ongeveer 12 miljoen mensen) gevlucht naar het buitenland of naar elders in Syrië. Opmerkelijk is dat het aantal vluchtelingen uit Zuid-Soedan vorig jaar het sterkst is gestegen. In het Afrikaanse land is het al jarenlang onrustig en vorig jaar liepen nieuwe vredesbesprekingen op niets uit, waardoor het geweld oplaaide. Het grootste gedeelte van de ontheemden slaat echter op de vlucht binnen de eigen landsgrenzen: zo’n 40 miljoen. Syrië, Irak en Colombia hebben de meeste binnenlandse ontheemden. Het aantal mensen dat zich officieel aanmeldt aan asielzoeker in een ander land is echter relatief klein. Vorig jaar ging het om 2,8 miljoen mensen. Volgens de VN werden 75.000 van die verzoeken ingediend door minderjarigen die alleen reisden.