Rechters komen ‘zo snel mogelijk’ met uitspraak over inreisverbod VS

Drie rechters in San Francisco komen “zo snel mogelijk” met een uitspraak over de rechtmatigheid van het inreisverbod in de VS, zei één van de drie aan het einde van de hoorzitting waar de regering van president Trump een herstel van het inreisverbod bepleitte. Een federale rechter in de staat Washington bepaalde vrijdag dat het inreisverbod niet kan gelden zolang er juridisch geen duidelijkheid over is. Een Amerikaans federaal hof van beroep wees dit weekend ook nog eens het verzoek af van het Amerikaanse ministerie van Justitie om het inreisverbod te handhaven gedurende de juridische strijd over die maatregel. President Trump stelt met zijn maatregel terroristen buiten de deur te willen houden en zo Amerika veiliger te willen maken. Critici vinden dat de president zijn besluit niet heeft onderbouwd. De maatregel zou discriminatie van moslims in de hand werken.

Opvallend is volgens critici dat bedrijven van Trump geen handel drijven met de zeven landen die op de lijst staan. In bijvoorbeeld Saudi-Arabië bevinden zich wel zakenconnecties van de president, stellen zij. Bijna honderd Amerikaanse techbedrijven hebben zich gevoegd bij de rechtszaak over het inreisverbod voor burgers uit zeven islamitische landen. Onder de bedrijven zijn bekende namen als Apple, Microsoft, Google, Uber, Airbnb, eBay en Mozilla.