Vraagt om meer duidelijkheid in vordering bonden

De rechter heeft gisteren geen vonnis uitgesproken, in het kortgeding van de Staat tegen onderwijsbonden BvL en ALS. Magistraat Suzanne Chu wil eerst meer duidelijkheid over de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname die ook als gedaagde partij is in de zaak. Hun advocaat heeft de nodige informatie na het besluit van de rechter verschaft, zegt Valies. Het wachten is nu op de uitspraak.