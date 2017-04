Recht in eigen hand nemen zal worden bestraft

Het recht in eigen hand nemen zal bestraft worden door de politie. Een ieder is bevoegd om een aanhouding te plegen als een verdachte op heterdaad wordt betrapt. Daarna moet die direct worden overgedragen aan de politie. Hiermee wil het Korps Politie Suriname duidelijk maken dat er hard zal worden opgetreden bij overtreding van deze stelregels.

Deze reactie komt naar aanleiding van een filmpje. Daarin is te zien dat een man die vermoedelijk een strafbaar feit heeft gepleegd wordt geslagen met een voorwerp. Echter is duidelijk te zien dat de verdachte niet in staat is om te vluchten. Een afkeurenswaardige daad noemt de politie het en dit kan weer leiden tot ernstige strafbare feiten, omdat iedere burger zich dient te houden aan wet en recht.