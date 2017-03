Recherche houdt drie verdachten vermissingzaak aan

De politie heeft drie verdachten aangehouden in de vermissingszaak van Cindy en Rahana Pierre. De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname meldt dat het gaat om de 63-jarige Georgetine G. en de 39-jarige Robert G, de oma en de oom van de zusjes, die donderdag reeds zijn aangehouden. De derde verdachte, de 45-jarige Aldenleeds G., is gisteren opgepakt door de politie. Hij is de vader van de meisjes. Politie-eenheden in samenwerking met het nationaal Leger zijn nog steeds bezig het gebied rondom Alfonsdorp uit te kammen, op zoek naar Cindy en Rahana.