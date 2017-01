Rebellen Syrië stappen uit vredesbesprekingen na aanhoudende gevechten

Twaalf rebellengroepen van het Vrije Syrische Leger hebben zich teruggetrokken uit de voorbesprekingen die moeten leiden tot echte vredesbesprekingen. Ze beschuldigen de regeringstroepen inclusief bondgenoten ervan dat deze de wapenstilstand geschonden hebben. Het Vrije Syrische Leger (FSA) staat bekend als gematigd en is een overkoepelende organisatie van verschillende milities. De rebellengroepen van het FSA beschuldigen de regeringstroepen van schendingen van de wapenstilstand in de regio Wadi Barada, ten noordwesten van de hoofdstad Damascus.

In de afgelopen dagen werd daar hevig gevochten. Wadi Barada beschikt over waterbronnen, die vers water leveren aan miljoenen inwoners van Damascus. Rusland en Turkije namen het initiatief voor de wapenstilstand, die vrijdag inging. Helemaal vlekkeloos verloopt het bestand nog niet. Vrijwel direct na het ingaan van het bestand werd er alweer gevochten. Het bestand moet een begin zijn om tot een oplossing te komen voor de burgeroorlog die al ruim 5,5 jaar duurt. Deze maand zijn er besprekingen in Astana, de hoofdstad van Kazachstan, om te komen tot een politieke oplossing. Naast Turkije en Rusland, zit ook Iran aan tafel. Het FSA wil pas weer bij de voorbesprekingen aansluiten als “de aanvallen van het Syrische regeringsleger stoppen”.