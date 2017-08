Readytex Art Gallery: Thursday-Night-Feature: Pe un’ moksi kon na wan

Tijdens de Thursday-Night-Feature (TNF) van Readytex Art Gallery (RAG) op 3 augustus, zal het publiek een ander concept worden voorgeschoteld. ‘Pe un’ moksi kon na wan’ is het resultaat van de samenwerking tussen het Koto Museum, personen en organisaties uit de culturele sector en een groep ervaren beeldende kunstenaars. Het centraal thema is de traditionele Creoolse huwelijkskleding. Door middel van de fusie van kunst en cultuur worden de traditionele gebruiken van de overgrootouders of ouders tentoongesteld. In de presentatie zijn ook huwelijkstradities betrokken van de Chinezen, de Hindoestanen, de Inheemsen (specifiek die van de Trio), de Javanen en de Marrons (en wel de Saramakaners). De kunstenaars die aan het project meedoen zijn: Leonnie van Eert, Kenneth Flijders, Soeki Irodikromo, Sri Irodikromo, Kit-Ling Tjon Pian Gi, Roddney Tjon Poen Gie en Steven Towirjo.

De culturele huwelijksinstallaties zijn te bezichtigen in de Readytex Art Gallery van 3 tot en met 26 augustus. Vermeldenswaard is dat in het Koto Museum er gedurende deze periode ook een gedetailleerde huwelijksinstallatie te zien zal zijn van alle elementen en attributen die horen bij het Creoolse huwelijk, zoals het in vroegere tijden werd voltrokken.