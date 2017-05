Ramadan begint bloedig in Afghanistan

De eerste dag van de Islamitische maand ramadan is in Afghanistan bloedig begonnen. Zeker veertien mensen werden gedood door een zelfmoordaanslag en bij gevechten tussen militanten en Afghaanse veiligheidstroepen sneuvelden 36 mensen. Een woordvoerder van de Taliban heeft namens zijn beweging de verantwoording opgeëist voor de aanslag. Hij zei dat die gericht was tegen leden van de Afghaanse veiligheidsmacht. De door het Westen gesteunde Afghaanse regering voert door het hele land strijd met de Taliban en extremisten van Islamitische Staat. De Taliban hebben hun aanvallen in de weken voorafgaand aan de ramadan opgevoerd.