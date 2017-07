Radio10 Sport – 3 juli 2017

12e SVB lidbonden toernooi Zondag: Broki – Coronie Boys 4-1 Kitha – Happy Boys 0-5 Jong Aurora – SVG 2-0 Super Adjoema – Real Coronie 5-0

De 56-jarige Remie Burke, ook bekend als de ‘One Armed Warrior’, is in het weekeinde op de derde plaats geëindigd, op de ISKA US Open World Martial Arts Games in Florida USA. Burke deed voor de vijftiende keer mee aan het evenement. Burke behaalde de derde plek op het onderdeel Continuous sparring. Het onderdeel staat gelijk aan kickboxing. Burke is drie keer kampioen geweest op dit onderdeel.

Duitsland heeft gisteren voor de eerste keer in de geschiedenis de Confederations Cup op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen won in de finale met 1-0 van Chili: 1-0. Het enige doelpunt werd gemaakt door Lars Stindl. Het was de derde keer dat Duitsland meedeed aan het voetbaltoernooi voor landenteams. Het land is pas het tweede Europese land dat zowel het WK, EK als de Confederations Cup wint. Tot gisteren slaagde alleen Frankrijk daarin. Portugal eindigde op de derde plaats en kreeg dus de bronzen medaille.