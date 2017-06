Radio10 sport 27 juni 2017

Surinaams:

Miguel van Assen heeft afgelopen zondag weer goud gewonnen voor Suriname. Hij is nu de nieuwe kampioen van Zuid-Amerika op het onderdeel Hinkstap springen. Met een sprong van 16.94 meter heeft hij de Surinaamse vlag hoog gehouden.

Baanwielrenner Jair Tjon En Fa heeft het Festival of Speed, een UCI Class 1 wedstrijd gewonnen. Hij heeft meegedaan aan het onderdeel Men’s Elite Sprint. Dit onderdeel was al twee keer uitgesteld, maar is op zaterdag 24 juni verreden in Trexlertown, Pennsylvania, de Verenigde Staten. In de finale heeft Tjon En Fa het opgenomen tegen de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins, de nummer 8 van de Wereldkampioenschappen 2017. Hij wist hem in twee ritten te verslaan met 10,33 seconden.

Buitenland:

Usain Bolt verdedigt in augustus bij de WK atletiek in Londen alleen zijn titel op de 100 meter en de 4×100 meter estafette. De Jamaicaan bevestigt dat hij niet op de 200 meter zal uitkomen. “De mensen vragen me er steeds naar, maar ik zal zeker niet de 200 meter lopen”, aldus Bolt in het Tsjechische Ostrava, waar hij woensdag meedoet aan de World Challenge.

Serena Williams heeft dinsdag hard uitgehaald naar John McEnroe. De Amerikaanse baalt van de “ungefundeerde” uitspraak van de voormalig nummer één van de wereld. McEnroe noemde Williams maandag “de beste tennisster aller tijden”. “Maar als ze in het mannencircuit zou spelen, zou ze ergens rond de zevenhonderdste plaats op de wereldranglijst staan”, voegde de 58-jarige Amerikaan daaraan toe.