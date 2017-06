Radio10 Sport 14 juni 2017

International Friendly

Dinsdag : Dinsdag : Australië – Brazilië 0-4 Singapore – Argentinië 0-6 Indonesië – Puerto Rico 0-0 Zuid-Afrika – Zambia 1-2 Noorwegen – Zweden 1-1 Roemenië –Chili 3-2 Kameroen -Colombia 0-4 Frankrijk – Engeland 3-2 Canada – Curacao 2-1 Peru – Jamaica 3-1 Ecuador – El Salvador 3-0

De SVB maakt bekend dat er morgen drie wedstrijdofficials vertrekken naar Curaçao voor het leiden van een internationale vriendschappelijke wedstrijd tussen de selectie van Curacaço en Nicaraqua op zaterdag 17 juni.

Het gaat om FIFA-arbiters: Johannes Dolaini, Soren Amalensi en Suelle Shepperd. Het drietal keert op 18 juni terug.

Maccabi Tel Aviv stelt Jordi Cruijff vandaag aan als hoofdtrainer van de club. De 43-jarige Cruijff, zoon van de vorig jaar overleden Johan Cruijff, was technisch directeur van de Israëlische club. Die functie laat hij vallen.

Het is voor de oud-speler van Barcelona en Manchester United zijn eerste aanstelling als trainer.

NOORD- & CENTRAAL-AMERIKA WK – Kwalificatie 2018

Dinsdag: Stand: Panama – Honduras 2-2 Costa Rica – Trinidad and Tobago 2-1 1. Mexico 6-14 pnt 2. Costa Rica 6-11 pnt 3. USA 6-8 pnt 4. Panama 5-7 pnt 5. Honduras 5-5 pnt 6. Trinidad & Toabago 5-3 pnt

NBA-kampioen Golden State Warriors weigert op bezoek te gaan bij president Donald Trump, ondanks de traditie dat het team dat de titel pakt langsgaat in het Witte Huis. Volgens veel Amerikaanse media kunnen de meeste spelers van de basketbalploeg zich niet vinden in het beleid van president Donald Trump. Sterspeler Stephen Curry is een fel tegenstander van Trump en liet zich de afgelopen maanden kritisch uit over de president.De leiding van Golden State Warriors wil niet bevestigen dat de club een uitnodiging van Trump zou afslaan. Eerder dit jaar bedankten veel American footballers van de New England Patriots voor een bezoek aan het Witte Huis. De winnaar van de Superbowl bezocht president Trump met een uitgedunde selectie omdat veel spelers liever een andere president van de Verenigde Staten zien.