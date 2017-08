Radio 10 Sport woensdag 2 augustus 2017

Zaalvoetbal:

Woensdag : Eerste klasse : Orkaan – Palo > 18:00 Hoofdklasse : Interbom – Kabel Boyz > 19:15 Pentagon – Styx Kuldipsingh 20:30 Locatie : Anthony Nesty Sporthal

Basketbal:

Dames Hoofdklasse (Playoff finale): Woensdag: Game 3: SCVU – De Arend om 19:30 DH – Yellow Birds vs Rialto/PBV (Finale game 3) – Afgelast. Locatie : Ismay van Wilgen Sporthal

Internationaal voetbal:

Audi Cup: vriendschappelijk toernooi

Dinsdag : Woensdag : Bayern Munich – Liverpool 0-3 Atletico Madrid – Napoli 2-1 3de /4de > Bayern Munich – Napoli Finale > Liverpool – Atletico Madrid

Friendly:

Woensdag: Manchester United-Sampdoria

Uefa Champioms League 2017

Derde kwalificatieronde Return: Derde kwalificatieronde Return: Woensdag : APOEL Nicosia – FC Viitorul Constanta (0-1) BATE Borisov – Slavia Prague (0-1) CSKA Moscow – AEK Athens (2-0) Istanbul Basaksehir – Club Brugge (3-3) FC Koebenhavn – FK Vardar Skopje (0-1) Viktoria Plzen – FC FCSB (2-2) Young Boys – Dynamo Kyiv (1-3) Woensdag : Hafnarfjordur – Maribor (0-1) Ludogorets Razgrad – Hapoel Beer Sheva (0-2) Ajax – Nice (1-1) Legia Warszawa – FC Astana (1-3) Olympiacos – Partizan Beograd (3-1) Rijeka – Salzburg (1-1) Rosenborg – Celtic (0-0)

Neymar slaat vandaag met toestemming van de Barcelona-clubleiding de training over. Een overstap naar Paris Saint-Germain lijkt daardoor een kwestie van tijd. De 25-jarige Neymar wordt al weken in verband gebracht met een overgang naar Paris Saint-Germain. Met zijn transfer zou een recordbedrag van 222 miljoen euro gemoeid zijn. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe zal Neymar vrijdag afreizen naar Parijs, waar hij dan in het weekend medisch gekeurd wordt. Begin volgende week zou PSG hem in het centrum van de Parijse hoofdstad willen presenteren. Neymar speelt sinds 2013 bij Barcelona. Vorig jaar nog verlengde hij zijn contract tot 2021.

Arjen Robben bleef gisteren in het oefenduel met Liverpool aan de kant en de aanvaller van Bayern München komt ook vandaag tegen Napoli niet in actie. Trainer Carlo Ancelotti, die in het weekeinde nog verkondigde dat Robben speeltijd zou krijgen op het toernooi om de Audi Cup, vindt het nu dus toch net iets te vroeg voor een rentree. Zonder risico’s te willen nemen zegt Ancelotti dat zijn speler mogelijk zaterdag in de wedstrijd om de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund wel meedoet.