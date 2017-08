Radio 10 Sport maandag 31 juli 2017

VOETBAL:

Steffi Jones wil de Duitse voetbalsters blijven leiden. De positie van de bondscoach staat onder druk na de verrassende uitschakeling van haar ploeg op het EK. Duitsland verloor zondag van Denemarken met 1-2 en ontbreekt daardoor voor het eerst sinds 1987 in de halve finales van een EK.

Juventus heeft zondag de Italiaanse topontmoeting met AS Roma in de Verenigde Staten gewonnen. De landskampioen versloeg de nummer twee van afgelopen seizoen op het toernooi om de International Champions Cup via strafschoppen. Het werd 5-4, nadat de wedstrijd regulier 1-1 eindigde.

Cristiano Ronaldo staat vandaag voor de rechter. Ronaldo wordt verdacht van belastingfraude. Volgens de aanklacht die vorige maand tegen hem werd ingediend, zou de bestbetaalde sporter ter wereld, zou tussen 2011 en 2014 de Spaanse belastingdienst voor bijna vijftien miljoen euro hebben benadeeld. Hij zou door een bijzondere constructie op de Maagdeneilanden geen belasting hebben betaald over inkomsten die hij verdiende met portretrechten. Ook zou Ronaldo een deel van zijn salaris hebben opgegeven als inkomsten uit onroerend goed, waardoor hij minder belasting hoefde te betalen. Ronaldo is verplicht om bij de rechtszaak aanwezig te zijn. De vraag die beantwoordt moet worden is of hier sprake is van belastingontwijking of belastingontduiking. Het ontwijken van belasting is niet altijd strafbaar, het ontduiken ervan wel.

Arjen Robben is klaar voor zijn rentree bij Bayern München. De 33-jarige Robben is hersteld van de kuitblessure die hij tijdens zijn vakantie opliep. Volgens trainer Carlo Ancelotti is Robben nu fit genoeg om tijdens het toernooi om de Audi Cup, dinsdag en woensdag in de Allianz Arena, mee te doen. Op de Audi Cup, een vriendschappelijk toernooi, speelt Bayern dinsdag tegen Liverpool, waarna het woensdag Atletico Madrid of Napoli treft. Zaterdag is de eerste competitieve wedstrijd van Bayern dit seizoen. De ‘Rekordmeister’ speelt dan om de Duitse Supercup tegen bekerwinnaar Borussia Dortmund. De Bundesliga begint voor Bayern, dat de afgelopen vijf seizoenen kampioen werd, op 18 augustus thuis tegen Bayer Leverkusen.