Radio 10 Sport maandag 24 juli 2017

Voetbal:

Swansea City en Manchester City zijn volgens Britse media nagenoeg akkoord over de transfer van Wilfried Bony. De voormalig speler van Vitesse drukt in Manchester zwaar op de loonlijst en zou voor een relatief klein bedrag mogen vertrekken naar Wales. Bony speelde vanaf de zomer van 2013 twee seizoenen voor Swansea. In zeventig duels kwam hij toen 34 keer tot scoren.

Samir Nasri lijkt bij Manchester City komend seizoen niet op speeltijd te hoeven rekenen, maar werd door coach Pep Guardiola toch meegenomen op trainingskamp naar de Verenigde Staten. De 30-jarige Fransman – momenteel verwikkeld in een dopingonderzoek – zou niet geliefd zijn bij zijn ploeggenoten. Vooral vanwege zijn ‘arrogante houding’ zouden verschillende spelers liever zien dat Nasri terug naar Manchester vertrekt. De middenvelder werd afgelopen seizoen verhuurd aan Sevilla en heeft bij ‘The Citizens’ nog een contract tot medio 2019.

Een maand geleden werd Liverpool op de vingers getikt omdat de club onrechtmatige handelingen had verricht in een poging om Virgil van Dijk binnen te halen. Liverpool is nog altijd geïnteresseerd in de handtekening van de twaalfvoudig international, maar neemt geen risico en wacht daarom totdat Southampton – de huidige club van de 26-jarige verdediger – groen licht geeft om de onderhandelingen te starten. Van Dijk traint sinds vrijdag apart van de selectie nadat hij de club vertelde te willen vertrekken. Southampton zou minimaal 55 miljoen euro voor Van Dijk willen hebben.