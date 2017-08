Radio 10 Sport donderdag 3 augustus

Zaalvoetbal:

Woensdag : Eerste klasse : Orkaan – Palo 5-7 Hoofdklasse : Interbom – Kabel Boyz 5-9 Kabel Boyz – Styx Kuldipsingh 3-6

Basketbal:

Dames Hoofdklasse (Playoff): Woesndag: Game 3 : SCVU – De Arend 32-49 en speelt de finale tegen Yellow Birds

Internationaal voetbal:

Audi Cup:

Woensdag : 3de /4de > Bayern Munich – Napoli > 0-2 Finale > Liverpool – Atletico Madrid > 1-1 (Pen 4-5)

Uefa Champioms League 2017

Derde kwalificatieronde Return: 1ste Wedstrijd Over naar de volgende ronde Woensdag : APOEL Nicosia – FC Viitorul Constanta 4-0 BATE Borisov – Slavia Prague 2-1 CSKA Moscow – AEK Athens 1-0 Istanbul Basaksehir – Club Brugge 2-0 FC Kopenhagen – FK Vardar Skopje 4-1 Viktoria Plzen – Steaua Boekarest 1-4 Young Boys – Dynamo Kyiv 2-0 Hafnarfjordur – Maribor 0-1 Ludogorets Razgrad – Hapoel Beer Sheva 3-1 Ajax – Nice 2-2 Legia Warszawa – FC Astana 1-0 Olympiacos – Partizan Beograd 2-2 Rijeka – Salzburg 0-0 Rosenborg – Celtic 0-1 0-1 0-1 2-0 3-3 0-1 2-2 1-3 0-1 0-2 1-1 1-3 3-1 1-1 0-0 APOEL Nicosia Slavia Prague CSKA Moscow Istanbul Basaksehir FC Kopenhagen Steaua Boekarest Young Boys Maribor Hapoel Beer Sheva Nice FC Astana Olympiacos Rijeka Celtic

Andre de Grasse doet niet mee aan de wereldkampioenschappen atletiek, die morgen in Londen beginnen. De 22-jarige Canadees heeft zich teruggetrokken met een hamstringblessure. De Grasse werd gezien als een belangrijke concurrent van Usain Bolt op de 100 meter van zaterdag. Bolt neemt na de WK afscheid als topsporter. De Grasse is vier tot zes weken uitgeschakeld. ,,We hebben er alles aan gedaan hem op tijd fit te krijgen, maar dat gaat met deze blessure niet lukken”, zei zijn manager Paul Doyle. De Grasse zou in Londen meedoen aan de 100 en 200 meter en de estafette.

José Mourinho vindt het recordbedrag dat Paris Saint-Germain bereid is neer te tellen voor Neymar “niet absurd hoog”. De Braziliaanse aanvaller staat op het punt de overstap van FC Barcelona te maken voor 222 miljoen euro. “Ik vind niet dat 222 miljoen euro een te hoog bedrag is voor Neymar”, zegt Mourinho tegen ESPN. “In mijn ogen is een speler pas te duur als hij voor veel geld wordt gehaald, maar niet het gewenste niveau haalt.”