Radio 10 Sport donderdag 20 juli 2017

Voetbal:

CONCACAF Gold Cup International Champions Cup Friendly Gisteren Gisteren Gisteren Costa Rica- Panama 1-0 United States-El Salvador2-0 Bayern Munich-Arsenal (2) 1-(3) 1 Arsenal wins 3-2 on Penalty Kicks. AS Roma- Paris Saint-Germain (3) 1-(5) 1 Paris Saint-Germain wins 5-3 on Penalty Kicks. Liverpool- Crystal Palace 2-0 AS Monaco-Fenerbahce 1-1 Guadalajara-FC Porto 2-2 U.A.N.L -Juventus

‘Engelse top wil op zijspoort geraakte Müller’ Hoewel Karl-Heinz Rummenigge een verkoop van Thomas Müller eerder nog ‘onbespreekbaar’ noemde, lijkt het erop dat de Duitser zijn langste tijd bij ‘Der Rekordmeister’ heeft gehad. De 27-jarige aanvaller heeft geen best seizoen achter de rug in de Allianz Arena en zag ook nog eens met James Rodriguez een (dure) directe concurrent voor twee jaar naar Beieren komen. Arsenal, Chelsea en Liverpool zouden de international voor ‘die Mannschaft’ graag aan hun selecties toevoegen, terwijl ook Juventus op het vinkentouw zou zitten. In zijn tijd als manager van Manchester United wilde Louis van Gaal Müller al naar Engeland halen, maar die bleeft toen Bayern trouw.

‘PSG wil Neymar voor astronomisch bedrag losweken’

Er gaat geen dag voorbij of Neymar staat wel bij de transfergeruchten. Meestal is dat een beetje sensatiezucht, aangezien de Braziliaan een contractueel vastgelegde transfersom van meer dan 200 miljoen euro heeft bij Barcelona.