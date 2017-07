Radio 10 Sport – donderdag 13 juli 2017

SBA Basketbal :

Donderdag: Heren Hoofdklasse: 19:30 > De Schakel vs Finabank Koi Carper 21:00 > De Arend vs SCVU Locatie : Ismay van Wilgen Sporthal

Conccaf Gold Cup 2017 :

Woensdag: Donderdag : Groep B : Panama- Nicaragua 2-1 USA- Martinique 3-2 Groep C : El Salvador – Curacao Mexico – Jamaica

Chuck Blazer, voormalig bestuurder van wereldvoetbalbond FIFA is woensdag op 72-jarige leeftijd in zijn woonplaats New York overleden. Blazer was al enige tijd ernstig ziek. Blazer kwam als FIFA-bestuurder in opspraak nadat hij verwikkeld raakte in enkele schandalen. Hij werd onder meer beschuldigd van omkoping en het aannemen van steekpenningen.Blazer biechtte in 2013 zijn daden en de corruptie van andere bestuurders van de voetbalbond op aan de FBI. De schandalen kostten uiteindelijk ook FIFA-voorzitter Sepp Blatter en enkele FIFA-prominenten de kop. Uit verklaringen van Blazer bleek dat diverse bestuurders steekpenningen aannamen van de organisatiecomité’s van de WK’s in Frankrijk (1998) en Zuid-Afrika (2010).De Amerikaan bekleedde diverse functies bij de FIFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF tussen 1990 en 2013.

Floyd Mayweather en Conor McGregor maken er tijdens hun promotour een waar spektakel van. Na het eerste verbale gevecht in Las Vegas deden de twee grootheden in hun sport vannacht Toronto aan. Van een serieuze persconferentie was geen sprake, de massaal toegestroomde toeschouwers kregen een waar stukje cabaret voorgeschoteld. McGregor was in Canada in elk geval duidelijk de populairste van de twee en werd luidkeels toegezongen. Sterker nog, ze gaven massaal gehoor aan zijn oproep. “Fuck the Mayweathers”, schreeuwde McGregor, dit keer gehuld in een sjiek blauw maatpak, door de microfoon. Vanuit het publiek galmde deze scheldkanonnade flink na.