Radio 10 Sport dinsdag 25 juli 2017

Voetbal:

International Champions Cup International Champions Cup Friendly Maandag vandaag vandaag Internazionale- Lyon 1-0 Chelsea- Bayern Munich Tottenham Hotspur-AS Roma Toluca- Atletico Madrid

Voetbal:

Crystal Palace heeft maandag de transfer van Jairo Riedewald afgerond. De club van manager Frank de Boer betaalt naar verluidt negen miljoen euro voor de verdediger van Ajax.

De drievoudig international van Oranje tekent een contract voor vijf jaar bij de Londense club. Hij is de tweede aanwinst voor De Boer. Eerder deze maand werd middenvelder Ruben Loftus-Cheek van Chelsea gehuurd. De transfer van Riedewald hing al ruim een week in de lucht. De selectie van Crystal Palace keerde maandag terug van een trainingskamp in Hongkong.

Basketbal:

Derrick Rose zet zijn loopbaan voort bij Cleveland Cavaliers. De 28-jarige point guard zou overeenstemming hebben bereikt met de NBA-kampioen van 2016 over een contract voor één jaar. Volgens ESPN gaat Rose 2,1 miljoen dollar verdienen. De Amerikaan kwam het afgelopen seizoen uit voor New York Knicks. Cleveland Cavaliers moet de overgang van de transfervrije Rose nog officieel bevestigen.