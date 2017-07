Radio 10 Sport – 7 juli 2017

SBA Basketbal:

Donderdag: Heren Hoofdklasse: Rialto/PBV – De Arend 39-82 Finabank Koi Carper – Yellow Birds43-107

Zaalvoetbal:

Donderdag: Vrijdag : Internationaal Friendly Eerste klasse: Kismet – Orkaan 6-6 All Stars – Kabel Boyz 3-4 Heren Hoofdklasse: The Lions – Pentagon 6-3 Vrijdag: 19:00 > Suriname U-21 – Frans Guyana U-21 21:00 > Mengao – Frans Guyana Locatie: Anthony Nesty Sporthal

Roger Federer en Novak Djokovic hebben zich donderdag eenvoudig geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. De Serviër gunde de Tsjech Adam Pavlasek maar vijf games: 6-2, 6-2 en 6-1. Federer versloeg de Serviër Dusan Lajovic met 7-6 (0), 6-3 en 6-2.Djkovic, de nummer twee van de plaatsingslijst, had maar anderhalf uur nodig om af te rekenen met de 22-jarige Tsjech, die pas de mondiale nummer 136 is. In de volgende ronde treft de winnaar van 2011, 2014 en 2015 de winnaar van de partij tussen de Argentijn Juan Martin del Potro en de Est Ernests Gulbis.

Roger Federer is enigszins bezorgd over de staat van een aantal banen op Wimbledon. De zevenvoudig winnaar van het Grand Slam-toernooi vindt dat de organisatie klachten van de spelers hoog op moet nemen. De Française Kristina Mladenovic en de Amerikaanse Alison Riske uitten donderdag na hun onderlinge partij felle kritiek op de kwaliteit van de baan. Bethanie Mattek-Sands liep eerder op de dag een zware knieblessure op toen ze weggleed.

Kenny Tete vertrekt definitief bij Ajax. De 21-jarige rechtsback verruilt de Europa League-finalist van vorig seizoen voor een avontuur bij Olympique Lyon. Volgens Voetbal Interational zet Tete, die in de afgelopen weken al veelvuldig werd gelinkt aan een transfer, binnen afzienbare tijd zijn handtekening onder een meerjarig contract in Frankrijk.