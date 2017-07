Radio 10 Sport – 5 juli 2017

Voetbal:

Pepe vervolgt zijn loopbaan bij Besiktas. De 34-jarige verdediger gaat transfervrij van Real Madrid naar de Turkse kampioensclub. Bij Real stond Pepe tien jaar onder contract. Hij vertrekt bij de ‘Koninklijke’ omdat de onderhandelingen vastliepen. Bij Besiktas speelt hij samen met Ryan Babel.

Tour de France:

Mark Cavendish start vandaag niet in de Tour de France. De 32-jarige Cavendish heeft bij zijn zware val in de vierde etappe een gebroken schouder opgelopen. Peter Sagan die daar de reden voor is, werd gisteren uit de Tour gezet. Hoe de Tour de France er verder voor Cavendish uit zal zien is onduidelijk.

Transferupdates:

Chapecoense ontslaat trainer Vagner Mancini. Door de slechte resultaten heeft de club besloten om de in december aangestelde Mancini de laan uit te sturen. De 50-jarige trainer had de zware taak een compleet nieuw elftal te smeden, nadat de club vorig jaar vrijwel de gehele selectie verloor door een vliegramp.

Andres Guardado lijkt PSV echt te gaan verlaten. De 31-jarige Mexicaan is naar verluidt op hoofdlijnen akkoord met Real Betis en hoopt spoedig de overstap naar Sevilla te kunnen maken. PSV denkt aan een bedrag tussen de twee en drie miljoen euro te kunnen krijgen voor de middenvelder.