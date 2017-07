Qatar: we hebben genoeg geld om boycot te overleven

De economie van Qatar zal niet getroffen worden door de boycot van de andere golfstaten, zegt Abdullah bin Saud al-Thani tegen de Amerikaanse zender CNBC. Hij is verantwoordelijk voor de centrale bank in Qatar. Volgens hem is er 340 miljard dollar in kas. Onder leiding van Saudi-Arabië heeft een aantal buurlanden besloten Qatar te boycotten. Ze hebben een eisenlijst opgesteld, waarop onder meer staat dat Qatar de contacten met Iran moet afbouwen. Ook willen ze dat Qatar de televisiezender Al Jazeera sluit. De regering financiert de zender. Vorige week liep een ultimatum af, maar Qatar ondernam geen stappen.

Saudi-Arabië, Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Qatar terroristen financiert. Al-Thani ontkent dat en zegt dat buitenstaanders de gehele boekhouding mogen bekijken om het te controleren. Door de boycot is de aandelenmarkt van Qatar ingezakt en kredietbeoordelaars voorspellen onzekere tijden voor het land. Volgens Al-Thani leidt dat er niet toe dat er massaal geld uit Qatar verdwijnt. Hij zegt dat er meer geld het land in komt dan eruit gaat.