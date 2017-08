Qatar stapt naar Wereldhandelsorganisatie om boycot Arabische landen

Qatar heeft maandag een officiële klacht in gediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handelsboycot van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), en Bahrein. Dat zegt de WTO-afgevaardigde van Qatar, Ali Alwaleed al-Thani, tegenover Reuters. Door het aanvragen van consultaties met de betreffende Arabische landen heeft Qatar de eerste formele stap gezet in het handelsconflict en daarmee een deadline van zestig dagen gesteld voor de VAE, Saudi-Arabië en Bahrein om met een oplossing voor het conflict te komen. Mochten ze hier niet aan voldoen dan wacht hen op hun beurt mogelijk sancties van de WTO. Qatar gaat de boycot van de Arabische landen ook bespreken bij een vergadering van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties, aldus al-Thani. De Arabische landen die zijn verwikkeld in een diplomatiek conflict met Qatar, gaven eerder aan dat ze bereid zijn om te praten. Ze stellen wel als voorwaarde dat de Golfstaat ”oprechte bereidheid” toont om tegemoet te komen aan hun kritiek. Ministers uit de Arabische landen deden na een gezamenlijke vergadering in Bahrein zondag een nieuwe poging om een dialoog op gang te brengen. Ze vragen Qatar onder meer om duidelijk aan te geven dat het bereid is om ”te stoppen met het financieren van terrorisme en extremisme”.