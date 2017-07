Qatar krijgt twee dagen extra voor reactie op Arabisch boycot

Qatar krijgt 48 uur extra om een reactie te geven op een lijst met eisen van vier landen die de oliestaat boycotten. De deadline werd opgeschoven na een verzoek van de emir van Koeweit, wiens land bemiddelt in het conflict. Het ultimatum liep eigenlijk zondagnacht af.

Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Bahrein hebben onlangs de economische en diplomatieke banden met Qatar verbroken. Ze beschuldigen de oliestaat er onder meer van banden te onderhouden met terroristische groeperingen. De buurlanden stellen dertien eisen. Ze willen onder meer dat de regering in Doha minder nauwe diplomatieke betrekkingen onderhoudt met aartsrivaal Iran en nieuwszender Al Jazeera sluit. Daarnaast moet het schatrijke oliestaatje zijn banden met terroristische organisaties verbreken. Qatar noemt de eisenlijst “niet redelijk en niet uitvoerbaar”. De vier buurlanden dreigen met nieuwe maatregelen als de eisen niet op tijd worden ingewilligd. De Amerikaanse president Donald Trump voerde afzonderlijke telefoongesprekken met de leiders van Saoedi-Arabië, Abu Dhabi en Qatar. Volgens het Witte Huis benadrukte hij in die gesprekken “het belang van het stoppen van de financiering van terroristen en het in diskrediet brengen van extremistische ideologie.”