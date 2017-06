Qatar bereid te praten over Golf-crisis

Qatar staat open voor dialoog om de crisis met de buurlanden in de Golf-regio te bezweren. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land, Abdulrahman al-Thani, tegen CNN. Al-Thani zei dat Qatar gelooft in diplomatie en de vrede in het Midden-Oosten wil bevorderen. Het land bestrijdt bovendien terrorisme. De Qatarese minister kreeg steun uit de VS. Het Pentagon prees Qatar dinsdag opnieuw voor het huisvesten van Amerikaanse strijdkrachten en de „standvastige betrokkenheid bij de veiligheid in de regio.” Dat was een geruststellende boodschap, ook al juichte president Trump, via Twitter, het besluit van een aantal Arabisch landen de betrekkingen met Qatar te verbreken toe.