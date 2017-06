PTC Suriname houdt open dag technische opleidingen

Streven is beste opleiding in regio te worden

Het Polytechnic College Suriname (PTC) houdt vandaag vrijdag 9 juni een open dag. De focus van de activiteit ligt meer op de technische opleidingen. Het PTC wil vooral de pasgeslaagden van de middelbare school interesseren. Om kwalitatieve én betaalbare opleidingen te garanderen zijn er verschillende manieren bekeken om meer inschrijvingen op deze opleidingen te krijgen. Eén daarvan is de ‘early bird-optie’. Dat betekent dat nieuwe- en ouderejaarsstudenten in aanmerking kunnen komen voor een korting op het inschrijfbedrag, zegt Ruiz Kartoredjo, de Public Relations Officer van het Polytechnic College.

Sriram zegt dat de open dag in lijn met de visie van het PTC ligt. Dat is de beste worden in de Caraïbische regio, op het gebied van het Technisch Beroepsonderwijs. Benito Sriram, manager Communicatie en Marketing van het PTC en daarvoor Ruiz Kartoredjo, de Public Relations manager van het PTC. Ze bestempelen het Polytechnic College Suriname als het juiste opleidingsinstituut voor beroepsgerichte technische opleidingen op HBO –niveau. Het instituut heeft zijn bestaansrecht bewezen en levert gekwalificeerd kader af aan de maatschappij.

Het PTC biedt studenten 11 Bachelor en 2 Master programma’s, diverse masterclasses, cursussen en trainingen aan. De open dag die morgen wordt gehouden is van 16:00u ’s middags tot en met 20:00u ’s avonds, bij het Polytechnic College aan de Doekhieweg-Oost.