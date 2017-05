Protest tegen Le Pen op laatste campagnedag Franse verkiezingen

Tijdens een onverwacht bezoek vrijdag aan de stad Reims werd de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen van het Front National uitgejoeld door demonstranten.

Dat meldt het katholieke Franse dagblad La Croix. Het bezoek aan de kathedraal was van tevoren niet aangekondigd, maar er vormde zich snel een klein protest van aanhangers van Le Pens tegenstrever Emmanuel Macron en de linkse Jean-Luc Mélenchon, die de tweede verkiezingsronde niet haalde. Donderdag werd Le Pen tijdens een campagnebijeenkomst in Bretagne bekogeld door eieren. Ze voerde afgelopen dagen veel campagne in dit westelijke deel van Frankrijk, omdat ze daar laag in de peilingen staat. Tegenstanders van Le Pen kwamen af op haar bezoek aan een transportbedrijf. Ze werd niet geraakt door de eieren.

Vrijdagochtend was er, naast in Reims, meer protest tegen de extreemrechtse kandidaat. In Parijs hing Greenpeace een groot spandoek aan de Eiffeltoren, met een oproep tot “Verzet” tegen Le Pen.