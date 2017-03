Protest tegen aanhoudend geweld tegen vrouwen en kinderen in Suriname

De leus van de actievoerders bij de protestloop vrijdagmiddag rond het Onafhankelijkheidsplein. Er werd geprotesteerd tegen het aanhoudende geweld tegen vrouwen en kinderen in ons land. Het initiatief is van Womens Right Centre (WRC), samen met het instituut voor Women, Gender and Development studies en de ambassadeurs voor een veilige thuishaven. Wij eisen dat er meer respect komt voor vrouwen en kinderen, zegt Henna Guicherit, bestuurslid van Womens Right Centre. Hoe dit respect te verkrijgen heeft alles te maken met de opvoeding en de bewustwording dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.

Ook parlementariër Chandrikapersad Santokhi van de VHP was aanwezig tijdens de protestloop. Naar eigen zeggen heeft zijn partij zich altijd sterk gemaakt voor regelgeving om vrouwen en kwetsbare groepen te beschermen. Ook vind de VHP het van belang dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp, omdat de samenleving ervan doordrongen moet zijn dat ook zij een verantwoordelijkheid heeft, zegt Santokhi. Maar ook de regering moet inkomen om het leven dragelijk te maken voor de samenleving!

Als slachtoffer van huiselijk geweld kan je altijd wat doen. Henna Guicherit van het WRC zegt zelfs dat je er iets aan moet doen.

Henna Guicherit, bestuurslid van Womens Right Centre (WRC). Als slachtoffer van huiselijk geweld kun je bij verschillende organisaties terecht, zo ook bij de ambassadeurs voor een veilige thuishaven. Deze ambassadeurs zijn in februari 2017 benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken. Zij zijn te vinden via Facebook-pagina Domestic Violence Ambassadors.