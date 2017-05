Problemen mobiel en internet telesur

De problemen die Telesur al geruime tijd ondervindt met haar mobiele en internetdiensten zullen mogelijk nog enige tijd aanhouden.

“Als raad hebben wij de directie gevraagd om met een voorlichtingscampagne te beginnen. Het kan namelijk, dat wij dit jaar nog een paar schokken krijgen. Een groot deel van het netwerk is aan vervanging toe en de voorbereidingen daartoe hadden al drie jaar terug moeten beginnen”, zegt Gardelito Hew A Kee, voorzitter van de raad van commissarissen.

De problemen komen nog meer naar boven, omdat het bedrijf ook midden in een transitie zit, naar nieuwe systemen die ontworpen zijn met de Chinese gigant Huawei. “Een groot deel van onze apparatuur en netwerk bereikte al in 2014 het einde van zijn levensduur. Wij hebben vorig jaar belangrijke investeringen gedaan en er is een traject ingezet voor overige vervangingen.” Alles vindt plaats in het kader van het Nationaal Breedband Plan. De directie gaat met een communicatieplan de samenleving informeren dat de vervanging nog maanden zal duren. “Het is daarbij niet uitgesloten dat er opnieuw schokken zullen zijn, omdat er een transitie wordt gemaakt naar totaal andersoortige apparatuur.”