Problemen met export naar CARICOM landen

Vertegenwoordigers van verschillende exportbedrijven in Suriname, waaronder de Doksenclub en het Suriname Business Centre, zijn niet te spreken over de diverse problemen die ze ondervinden bij de export naar de CARICOM lidlanden. Het is bekend dat de exporteurs van doksenvlees, bananen en vleesproducten veel tegenwerking ondervinden bij de export van hun producten naar vooral Guyana en Trinidad en Tobago.

Deze landen beweren dat de obstakels vooral te maken hebben met wetbepalingen en administratieve procedures. Volgens de exporteurs zijn het slechts excuses. De minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, zegt de houding van de landen onverantwoord te vinden. Suriname is ook lid van de CARICOM en volgens het Verdrag van Chaguaramas is het niet toegestaan om barrières op te werpen. Welzijn op zijn beurt vroeg de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack – Beighle om opheldering in deze zaak. Zij wist te melden dat Suriname in de loop van volgende week rapportage vanuit Trinidad en Tobago zal ontvangen over de kwestie.