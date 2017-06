Problemen KPS geen obstakel bij bestrijding criminaliteit

Ferdinand Welzijn, de minister van Justitie en Politie ad-interim heeft in De Nationale Assemblee de garantie gegeven, dat ondanks de problemen in het korps, de bestrijding van de criminaliteit niet in gedrang komt. De politiebond heeft enkele weken geleden het vertrouwen in de korpsleiding opgezegd, waarna de korpschef zelf aan president Desi Bouterse heef gevraagd haar te ontlasten van haar taken.

Een Mediation Team heeft intussen ook geadviseerd korpschef Agnes Daniel en de rest van de leiding te vervangen. Revelino Eijk, woordvoerder van de politiebond, zegt dat het overleg met president Bouterse helderheid heeft gebracht in zijn bedoeling. Tijdens de alv van dinsdag is het ook aan de leden voorgehouden.

De bond kijkt nu vooruit naar het daadwerkelijk teweeg kunnen brengen van oplossingen voor de diverse knelpunten waarmee de leden nog elke dag worstelen. Intussen zoekt de regering verder naar een geschikte kandidaat om de post van minister van Justitie en Politie in te vullen.

Revelino Eijk, SPB-woordvoerder. De nieuwe minister op JusPol wordt de derde bewindspersoon in het kabinet Bouterse II na Jennifer van Dijk-Silos en Eugene Van der San. Sinds het presidentschap van Bouterse, wordt het de vijfde minister van Justitie en Politie, nadat in het eerste kabinet Bouterse Martin Misiedjan en daarna Edward Belfort de honneurs waar hebben genomen