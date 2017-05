Private publieke partnerschap kan Nickerie vooruit helpen zegt vicepresident Adhin

Vicepresident Ashwin Adhin heeft Nickerie tijdens een driedaags werkbezoek in ogenschouw genomen. Zijn conclusie is dat het district gebaat is bij een private publieke partnerschap. De vicepresident oriënteerde zich op een breed vlak en hield sessies met de diverse diensthoofden van de verschillende ministeries. Ook trad hij in overleg met het plaatselijke bedrijfsleven en de ondernemers. Tegen Ricky Ristie zei Adhin wat volgens hem na zijn bezoek de meest belangrijke zaken zijn die hij meeneemt, als aandachtspunten voor de regering.

De vicepresident deed daarnaast ook de verschillende overheidsgebouwen aan. Sommigen, waaronder het nieuw pand van het Ministerie van Justitie en Politie, zijn nog in aanbouw. Ook de backtrackroute is bekeken. Volgens Adhin gaat het plan van ex-Justitieminister Silos, met betrekking tot de regulering van deze gedoogde grenstoegang, gewoon door.

Hij is van mening dat de districtsverordeningen, waarvan er twee laatst nog de parlementaire hamer zijn gepasseerd, een grote bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van het district. De verordeningen maken het mogelijk voor de districtscommissariaten om eigen verdiensten te genereren.