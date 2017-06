Prikactie bij Diakonessenhuis is signaal naar directie

Het personeel van het Diakonessen Ziekenhuis hield vanmorgen een prikactie. Het is bedoeld als een signaal naar de directie van het ziekenhuis toe. De ziekenhuismedewerkers zeggen de manier waarop met hun financiële belangen wordt omgesprongen, zat te zijn. De prikactie duurde van 7.00u tot 9.00u. In de tuin van het ziekenhuis werden de verpleegkundigen toegesproken door Robby Naarendorp, voorzitter van de bond bij het Diakonessenziekenhuis. Naarendorp zegt aan de pers dat het personeel onder meer een cao-aanpassing wil hebben en ook in aanmerking wil komen voor de koopkrachtversterking van SRD 375.

De koopkrachtversterking moet dan in het salaris worden verwerkt. Het personeel ziet niet graag gebeuren dat ze, na aftrek van alle belasting en dergelijke, even ver van huis zitten. Ze vindt het belangrijk dat de overheid de belastingschijven aanpast.

Robby Naarendorp, bondsvoorzitter, vandaag over de prikactie bij het Diakonessen Ziekenhuis. Het actiemodel wordt tot en met vrijdag aangehouden. Het betekent dat de dienstverlening van 07:00u tot 09:00u ’s morgens op een laag pitje zal gebeuren. Als er dan nog geen oplossing is gekomen vanuit de directie, gaat de bond verder te nemen stappen bekijken. De bond had eerder een ultimatum gesteld aan de directie van het ziekenhuis. Die is echter ruim overschreden. De bonden bij de particuliere ziekenhuizen, Diakonessen Ziekenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis, willen de koopkrachtversterking van SRD375 ook krijgen. De regering gaat die wel uitkeren aan de staatsziekenhuizen ’s Lands en het AZP.