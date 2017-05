Presidenten China en Zuid-Korea spreken elkaar over onrust regio

De Chinese president Xi Jinping en de nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in hebben donderdag telefonisch van gedachten gewisseld over de toestand op het Koreaanse schiereiland. Het gesprek duurde veertig minuten en het was volgens de woordvoerder van Moon voor het eerst dat een Chinese president een Zuid-Koreaanse ambtgenoot belde om hem of haar te feliciteren, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Xi en Moon kwamen overeen de betrekkingen tussen hun twee landen verder te verbeteren. Die stonden onder druk door de stationering van een Amerikaans antiraketsysteem in Zuid-Korea. De plaatsing van het THAAD-systeem was een reactie op Noord-Koreaanse proeven met atoomwapens en ballistische raketten. In het telefoongesprek met Xi zei Moon dat de kwestie rond het THAAD-systeem pas kan worden opgelost als Noord-Korea ophoudt met provocaties. Xi zei dat alle partijen moeten samenwerken om de spanningen rond de nucleaire en ballistische wapens van Noord-Korea te verminderen.