President Trump veroordeelt grafschennis, maar ‘hij is te laat,’ zegt joodse leider

De Amerikaanse president Trump heeft de reeks dreigementen aan het adres van Joodse instellingen in de VS “verschrikkelijk en pijnlijk” genoemd. Sinds begin dit jaar waren er al vier keer bedreigingen tegen Joodse doelwitten. Gisteren was er een bommelding bij verschillende Joodse instellingen, die vervolgens werden ontruimd. Op een Joodse begraafplaats in Saint Louis in Missouri werden de stenen op 179 graven omvergegooid.Tijdens een rondleiding in het National Museum of African American History and Culture in Washington zei Trump dat de incidenten “een droevige herinnering zijn aan het werk dat nog moet worden gedaan om haat en vooroordelen uit te bannen”.

Afgelopen week weigerde Trump nog om in te gaan op vragen over agressie tegen de Joodse gemeenschap. De leider van het Anne Frank Centrum in New York, Steven Goldstein, vindt de reactie van Trump te mager en ook te laat. “De Amerikaanse Joden zijn bezorgd”, zei president Ronald Lauder van het Joods Wereldcongres. “Wij hopen dat de leiders op alle overheidsniveaus hiertegen op een krachtige manier stelling nemen. Het is niet alleen een Joods probleem, maar een probleem voor heel Amerika.” Trumps eigen dochter Ivanka was sneller met een reactie dan haar vader. Zij is zelf Joodse, ze heeft zich bekeerd tot het jodendom. Zij brak op Twitter een lans voor religieuze tolerantie en vindt dat religieuze centra beschermd moeten worden.