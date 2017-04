President Paraguay ziet af van herverkiezing na hevig protest

De Paraguayaanse president Horacio Cartes heeft maandag gezegd dat hij in 2018 niet beschikbaar is voor een nieuwe ambtstermijn, ongeacht of het Congres akkoord gaat met een wetswijziging die dat mogelijk maakt. Eind vorige maand bestormden woedende demonstranten het parlementsgebouw omdat de Senaat in het geheim had ingestemd met de mogelijkheid van herverkiezing van de president. Bij de rellen viel één dode. Cartes ontsloeg daarop de minister van Binnenlandse Zaken en de landelijke politiechefn.

Een paar dagen later verzamelden zich duizenden mensen bij het parlementsgebouw om vreedzaam te demonstreren tegen de herverkiezing. Het Paraguayaanse lagerhuis moet zich nog over de voorgestelde herverkiezing uitspreken. Cartes wachtte het resultaat daarvan niet af en maakte maandag bekend dat hij zich bij de volgende verkiezing niet kandidaat zal stellen. In een ook op Twitter verschenen brief aan de aartsbisschop van Asunción zei hij geïnspireerd te zijn door de oproep van paus Franciscus tot vrede en dialoog. De huidige grondwet biedt geen ruimte voor Cartes om zich nogmaals verkiesbaar te stellen voor het presidentschap. Middels de nieuwe wet zou het voor Cartes mogelijk worden om nogmaals vijf jaar het land te besturen.