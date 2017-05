President Maduro ontslaat gezondheidsminister om schokkende cijfers

In Venezuela heeft president Maduro de minister van Volksgezondheid de laan uit gestuurd. Ze kwam deze week voor het eerst sinds twee jaar met cijfers naar buiten over de gezondheidssituatie in Venezuela. Daaruit bleek onder meer dat de kindersterfte in het land in de afgelopen twee jaar enorm is opgelopen. Uit de nieuwe cijfers was op te maken dat vorig jaar ruim 11.000 kinderen van 0 tot 1 jaar oud zijn overleden, dertig procent meer dan een jaar daarvoor. Meer dan 750 moeders overleden tijdens of rond de geboorte van hun kind, 66 procent meer. De meeste doden vielen door malaria: 240.000, een groei van 76 procent ten opzichte van 2015. De laatst bekende gegevens waren afkomstig uit 2015. Daarna kwam het ministerie van Volksgezondheid niet meer met nieuwe cijfers. Venezuela heeft te maken met een zware economische crisis, onder meer door de lage olieprijs en jarenlang wanbeleid. Daardoor is er in het land onder meer een groot tekort aan medicijnen en basiszorg. Ziekenhuizen kunnen nauwelijks nog medicijnen aanschaffen. Een Venezolaanse groep van farmaceuten zei onlangs dat zo’n 85 procent van de medicijnen niet goed beschikbaar is. De regering van president Maduro zegt dat een deel van de elite medicijnen achterhoudt om onrust te stoken in het land, in de hoop op een coup.