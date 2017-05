President Brazilië weigert op te stappen

De Braziliaanse president Michel Temer weigert af te treden, ook als hij door het Hooggerechtshof in staat van beschuldiging wordt gesteld. ”Ik neem geen ontslag. Zet me maar af als je wilt”, zei een strijdlustige Temer in een vandaag gepubliceerd interview met de krant Folha de S.Paulo. De president stelde in het gesprek dat opstappen in zijn ogen gelijk staat aan een schuldbekentenis. Temer is in opspraak geraakt door een geluidsopname. Daarop zou te horen zijn hoe hij instemt met het betalen van zwijggeld aan Eduardo Cunha, de voormalige parlementsvoorzitter die vanwege corruptie in de gevangenis zit. Temer ontkent die beschuldiging. Er zou volgens hem zijn geknoeid met de geluidsopname om hem in een kwaad daglicht te stellen.