President Bouterse zegt Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld steun toe

President Desi Bouterse heeft eerder in de week het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld ontvangen. Voorzitter Humphry Jeroe heeft het staatshoofd geïnformeerd over de handtekeningenactie en de werkzaamheden in het kader van dialoog en verzoening. Die heeft de organisatie de medewerking van de regering toegezegd op alle vlakken. De president deed dit nadat het comité hem hierom vroeg binnen het kader van het organiseren van de Dag van Nationale Rouw en Verzoening en de inrichting van het Pad van Verzoening. Van regeringszijde is ook toegezegd dat er toestemming zal worden verleend aan internationale organisaties die willen helpen dialoog en verzoening op gang te krijgen. Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken is aangegeven dat het departement de inrichting van de Dag van Nationale Rouw en Verzoening alsook het Pad van Verzoening, op structurele wijze zal proberen te ondersteunen