President Bouterse weer in de stad

President Desi Bouterse is gisteravond teruggekeerd naar de stad, schrijft Starnieuws. Begin van de maand was het staatshoofd een oriëntatiemissie gestart naar de gebieden in het binnenland die zijn getroffen door de watersnood van vorige maand. Tijdens zijn reis heeft hij verschillende dorpen aangedaan en de noden van de lokale gemeenschappen aangehoord.

Daar waar er geen schoon drinkwater voorhanden was, heeft het Ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de PAHO, waterzuiveringstabletten uitgedeeld en er zijn ruim 1500 voedselpakketten verstrekt. Voor wat betreft de water- en stroomvoorziening zijn ook de nodige maatregelen getroffen, meldt het Bureau Volkscontacten. Op weg terug naar de stad heeft het staatshoofd Alfonsdorp bezocht en daar zijn medeleven getoond aan de familie van de zusjes Cindy en Rahana alsook de plaatselijke gemeenschap.