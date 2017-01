-Geen plek voor ‘names and faces’

-IMF zal tijd worden gevraagd om programma uit te voeren

-Personen die niet functioneren zullen worden vervangen

President Desi Bouterse heeft in zijn Nieuwjaarsrede beloofd de fraude en corruptie in Suriname te zullen aanpakken. Zonder aanziens des persoon. Er is geen plek voor een politiek van ‘names and faces’ zei het staatshoofd.