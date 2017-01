President begonnen met gesprekken over reshuffeling

President Desi Bouterse is woensdag begonnen met gesprekken over reshuffeling van het kabinet. Dit maakt de perschef van het kabinet van de president bekend in een persbericht.

Het streven is erop gericht om met ingang van 1 februari het nieuwe kabinet compleet te hebben. De president heeft sinds vorig jaar aangekondigd dat er een reshuffeling zal komen. Dit heeft hij herhaald in zijn nieuwjaarsrede.

In het persbericht wordt aangekondigd dat de samenleving tijdig geïnformeerd zal worden over het verloop van deze ontwikkeling. Starnws