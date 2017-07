Premier Pakistan uit ambt gezet om beschuldiging corruptie

De hoogste rechtbank van Pakistan heeft de minister-president van het land uit zijn ambt gezet. Nawaz Sharif wordt beschuldigd van corruptie en witwasserij. Een onderzoekcommissie heeft vastgesteld dat Sharif en zijn familie niet konden verantwoorden hoe zij aan hun geld komen. Volgens plaatselijke media wordt er ook een strafrechtelijk onderzoek gedaan naar Sharif. “Hij komt niet meer in aanmerking om een eerlijk lid van het parlement te zijn, en hij verzaakt zijn taak als minister-president”, aldus de rechter vrijdag.

Ook de minister van Financiën Ishaq Dar is door de rechtbank uit het ambt gezet. Dar is de vroegere accountant van Sharif en leverde documenten aan justitie over de rijkdom van de premier en zijn familie, inclusief een lijst met bezittingen in de Britse hoofdstad. De 67-jarige Sharif heeft ontkend iets verkeerd te hebben gedaan en heeft gewaarschuwd dat zijn afzetting het land zal destabiliseren. Hij noemt de zaak een samenzwering tegen hem. Sinds de onafhankelijkheid van het Britse imperium in 1947 heeft nog geen enkele premier in Pakistan zijn termijn volgemaakt.